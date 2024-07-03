Все слова Киева о якобы желании прийти к миру являются лишь ширмой и прикрытием. На деле же украинские власти продолжают следовать цели нанести России стратегической поражение, которая была поставлена Киеву коллективным Западом.
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