Ронни О’Салливан: «Мне 46 лет. Способность до сих пор побеждать говорит о том, что у меня есть еще лет пять на приличном уровне»

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал о планах на предстоящий сезон. «Это действительно хорошо, что люди вновь увлечены снукером.

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