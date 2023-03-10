Агентство кибербезопасности перечислило главные угрозы для США

Руководитель агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли заявила, что обеспокоена рисками, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT.
Руководитель агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли заявила, что обеспокоена рисками, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT.
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