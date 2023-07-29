Военное обозрение

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Врио главы Запорожской области рассказал об успешном отражении ВС РФ попытки атаки двух бригад ВСУ у Старомайорского

Врио главы Запорожской области рассказал об успешном отражении ВС РФ попытки атаки двух бригад ВСУ у Старомайорского

Ожесточенные бои продолжаются на Южно-Донецком направлении. В районе населенного пункта Старомайорское Вооруженные силы Российской Федерации отразили попытку украинских формирований силами двух штурмовых бригад атаковать наши позиции.

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