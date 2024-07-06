В Казахстане начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков

с 1 июля Казахстан запретил обратную загрузку полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами ЕАЭС Таможенная служба Комитета государственных доходов Казахстана начала задерживать российские грузовые фуры с товарами из стран Европейского союза (ЕС).
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