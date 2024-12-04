Более 150 конвоев гумпомощи отправили в зону СВО «Содружество Пограничников» Республики Татарстан

Как помогают нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции и почему важно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения? Об этом мы поговорили с Председателем Региональной общественной организации ветеранов боевых действий и пограничников запаса Республики Татарстан «Содружество Пограничников» Альбертом Сулеймановым и заместителем Председателя РОО «Содружество пограничников» Республики Татарстан Айратом Абдуллиным.