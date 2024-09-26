Грандиозный план спасения образования: как студенты-бюджетники стали новой рабочей силой в школьных катакомбах

Avia.pro - СМИ Внимание всем студентам педвузов! Уникальное предложение от государства: вы учитесь бесплатно, но не забудьте оплатить свой долг молодостью, амбициями и, конечно же, лет этак десять принудительного труда в школах.
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