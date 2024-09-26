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Грандиозный план спасения образования: как студенты-бюджетники стали новой рабочей силой в школьных катакомбах

Грандиозный план спасения образования: как студенты-бюджетники стали новой рабочей силой в школьных катакомбах

Avia.pro - СМИ Внимание всем студентам педвузов! Уникальное предложение от государства: вы учитесь бесплатно, но не забудьте оплатить свой долг молодостью, амбициями и, конечно же, лет этак десять принудительного труда в школах.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Кассиром человек с высшим образованием подходит лучше, чем не знающий таблицу умножения...
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5 час.
Юрий Ded
Значит в СССР после получения диплома отработка ни у кого не вызывала не каких проблем . А чем тогда в РФ отработка но только бюджетников отучившихся за государственные не устраивает автора ? Учился на бюджете будь добр верни долг .
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5 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
С вами согласная
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1 час.

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