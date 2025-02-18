Спецпредставитель США отметил 14-ю годовщину «революции» в Ливии

Поздравления ливийцам в связи с четырнадцатой годовщиной «революции 17 февраля» выразило посольство США в Ливии и спецпредставитель американского президента, 17 февраля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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