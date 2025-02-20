Овчинский: 85% семей в ЦАО воспользовались помощью города при переезде

С начала реализации программы реновации в ЦАО почти 2 тыс. семей воспользовались услугой «Помощь в переезде», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.