Как вы с коктейлем худеете

Вопрос очень актуальный, так как такой вопрос всё чаще и чаще стали задавать. Итак. Рассказываю.В составе нет вредной химии, нет жиросжигателей и консервантов, не противопоказан беременным и кормящим и даже можно детям с 3-х лет, кроме кофейных вкусов, разумеется.