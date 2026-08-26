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Нижегородцы смогут взять в аренду землю за 1 рубль

Нижегородцы смогут взять в аренду землю за 1 рубль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа, ФедералПресс. Физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели Нижнего Новгорода смогут арендовать муниципальные земельные участки под спортивными объектами за 1 рубль в год.

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