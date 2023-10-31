На туристическом рынке РФ появились два новых конкурента Турции

На российском туристическом рынке проявились два новых конкурента популярной Турции — элитные направления — Мальдивыи Бали, а также в чем-то Сейшельские острова которые ранее вообще не рассматривались в этом плане.
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