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Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении препятствием к миру с Баку

Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении препятствием к миру с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение действующей Декларации о независимости Армении приведет к новой войне с Азербайджаном, – сообщает в четверг, 1 февраля, армянское Общественное радио.

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