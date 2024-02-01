Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении препятствием к миру с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение действующей Декларации о независимости Армении приведет к новой войне с Азербайджаном, – сообщает в четверг, 1 февраля, армянское Общественное радио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии