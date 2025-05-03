Эксперт Бондарь посоветовал не спешить оплачивать большие счета за ЖКХ

Неожиданно высокая сумма в платежке за коммунальные услуги — не повод сразу бежать и оплачивать ее. Эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Общественной Службе Новостей, что делать в такой ситуации.
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