Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

842 подписчика

Предприниматель из Тамбова подозревается в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей

Предприниматель из Тамбова подозревается в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей

Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх