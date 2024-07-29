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Британцы готовят новую пакость? Над Чёрным морем наступила тревожная тишина

Британцы готовят новую пакость? Над Чёрным морем наступила тревожная тишина

Русский истребитель отогнал британские самолеты, появившиеся над Черным морем. Об угрозе для флота России рассказал капитан первого ранга Василий Дандыкин.

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