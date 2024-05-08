Качугский районный суд признал виновным добывшего двух косуль браконьера

В Качугском районе суд вынес решение по делу местного жителя, обвиняемого в незаконной охоте. Мужчина был признан виновным в убийстве двух сибирских косуль без соответствующего разрешения, что является нарушением законодательства о добыче охотничьих ресурсов.
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