"Безопасность и контроль". Назначен новый начальник УФСБ РФ по Алтайскому краю

Ранее Евгений Нечаев занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Хабаровского и Приморского краев Вопросы безопасности и противодействия коррупции обсудил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей встречи с полковником Евгением Нечаевым, который по указу президента РФ назначен на должность начальника краевого управления ФСБ.