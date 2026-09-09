"Безопасность и контроль". Назначен новый начальник УФСБ РФ по Алтайскому краю

Ранее Евгений Нечаев занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Хабаровского и Приморского краев Вопросы безопасности и противодействия коррупции обсудил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей встречи с полковником Евгением Нечаевым, который по указу президента РФ назначен на должность начальника краевого управления ФСБ.
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