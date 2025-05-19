Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункты управления ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки ВС РФ при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» уничтожили пункты управления ВСУ в Запорожской области в районе Гуляйполя.
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