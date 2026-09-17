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Перед игрой с «Локомотивом» «Трактор» совместно с Полисорбом сделал шоу в стиле концертов Канье Уэста

«Трактор» обыграл тему с переносом концерта зарубежного рэпера. Ранее клуб репостнул информацию о том, что концерт Канье Уэста может пройти в Челябинске, а позже – разместили пост собственного шоу.

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