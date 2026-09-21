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Под Орлом ООО «Хлебороб» лидирует по урожайности озимого рапса

Под Орлом ООО «Хлебороб» лидирует по урожайности озимого рапса

Лучший озимый рапс собрало ООО «Хлебороб» из Орловского округа. На аппаратном совещании губернатора 21 сентября были названы хозяйства-передовики по урожайности сельхозкультур.

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