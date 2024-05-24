Стив Джобс, Эйнштейн и Цукерберг: Наука объясняет, почему великие умы предпочитают носить одну и ту же одежду каждый день Максим МорозовВы когда-нибудь замечали, что некоторые из самых блестящих умов ежедневно носят одну и ту же одежду? От культовой чёрной водолазки Стива Джобса до серой толстовки Марка Цукерберга — есть интересная причина такого, казалось бы, монотонного выбора одежды: всё сводится к науке принятия решений.