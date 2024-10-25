Путин рассказал Скабеевой, что думает о СВО

Президент призвал граждан не расслабляться. Президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для «России 1» заявил, что россиянам нельзя расслабляться в период проведения военной операции на территории Украины.
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