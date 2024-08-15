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Политика как она есть

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  • StarPer
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    И это очень мало! Если учесть(правда, по бравым заявлениям) сколько там всего стреляет и сколько туда пригнали солдат!В МО заявили, что...
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На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки на Курскую область на фоне поражений Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.

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