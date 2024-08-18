Эксперт назвал четыре актива для защиты инвесторов от рецессии

Экономисты повысили оценку вероятности рецессии в американской экономике в ближайший год с 15 до 25%, при любом сценарии это может привести к падению стоимости активов, нефтяных котировок, а также к ослаблению рубля.
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