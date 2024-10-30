Пожар на федеральной трассе в Серышевском районе: два грузовика с оборудованием загорелись на парковке возле кафе "Встреча"

Ночью на федеральной трассе в Серышевском районе загорелись два грузовых автомобиля. Инцидент был зафиксирован около 4:38 утра, когда на парковке возле кафе "Встреча" загорелись два автопоезда, каждый из которых перевозил трактор и резину.