Медведев назвал сравнившего себя с Рузвельтом Байдена «позором для США»

Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства — «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.
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