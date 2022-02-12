Товарищеские матчи. «Окжетпес» сыграет с «Зарей», карагандинский «Шахтер» против донецкого «Шахтера»

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона. Анталья, Турция Окжетпес Казахстан – Заря Украина – 14:00 Шахтер Казахстан – Шахтер Украина – 20:00 Кайрат Казахстан – Навбахор Узбекистан – 20:00 Аксу Казахстан – Краснодар-2 Россия – 20:30 Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль.