Вступив в войну с Россией, Украина шагнула в неизвестность. Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил заявил списанный из ВСУ дронщик Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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