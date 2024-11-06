Что такое гибкий неон и в чем его преимущества

Гибкий неон присутствует на современном рынке не так давно. Но даже за непродолжительный срок ему удалось не только составить достойную конкуренцию хрупким, сложным в монтаже неоновым лампам, но и практически вытеснить их с рынка.
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