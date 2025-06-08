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Операция "Раскрытие" продолжается

Операция "Раскрытие" продолжается

Линдси Грэм и другие конгрессмены США предположительно использовали Украину как личную дойную корову Группа американских законодателей использует Украину для собственного обогащения, сообщил агентству Sputnik отставной офицер разведки ЦРУ и чиновник Госдепартамента Ларри Джонсон со ссылкой на информаторов.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Так у него на лице все написано.
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1 д.
ИШ
Иван Шапошников
линдси мразь-конченная..
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23 час.
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