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Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, потеряв около 800 тысяч рублей

Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, потеряв около 800 тысяч рублей

56-летняя жительница Селенгинского района Бурятии, работающая учителем начальных классов, стала очередной жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести около 800 тысяч рублей под предлогом легкого заработка на бирже.

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