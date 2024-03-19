Танцевальные коллективы из Южнопортового подтвердили свои звания

Два танцевальных коллектива Дворца творчества детей и молодежи им.Гайдара из Южнопортового района – «Жемчужина» и «Санта Лючия» подтвердили и продлили срок действий своих званий в Департаменте культуры города Москвы.
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