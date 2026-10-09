Инспектор ПДН провела правовой урок в Центре образования № 4 города Тулы

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Привокзальный» УМВД России по городу Туле провела профилактический правовой урок для учащихся 5-8 классов МБОУ «Центр образования № 4» областного центра.
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