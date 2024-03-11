НАЧИНАЕМ ОТМЕЧАТЬ! 🍯🥞🥞🥞🥞🥞🥞 Сегодня начинается Масленичная неделя и продлится она по воскресенье 17 марта.
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НАЧИНАЕМ ОТМЕЧАТЬ! 🍯🥞🥞🥞🥞🥞🥞 Сегодня начинается Масленичная неделя и продлится она по воскресенье 17 марта.