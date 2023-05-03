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В речном пункте пропуска "Хабаровск" вернули грузовое сообщение с КНР

В речном пункте пропуска "Хабаровск" вернули грузовое сообщение с КНР

По информации, полученной от пресс-службы Хабаровской таможни, грузовое транспортное сообщение между международным речным пунктом пропуска "Хабаровск" и китайским пунктом пропуска Фуюань возобновлено.

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