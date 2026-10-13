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Мэттью Макконахи уехал в пустыню для чтения негативных комментариев о себе

Мэттью Макконахи уехал в пустыню для чтения негативных комментариев о себе

CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS Американский актер Мэттью Макконахи решил провести выходные в пустыне, чтобы там прочитать все публикации о себе за последние 20 лет.

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