Узбекская чучвара с пельменями покорила всю семью. Пельмени стали вкуснее солянки

Узбекский суп чучвара с пельменями имеет все шансы стать главным любимым блюдом для всей семьи. Насыщенный бульон с овощной зажаркой уже сам по себе очень сытный, а с пельменями он становится гораздо вкуснее традиционной солянки.
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