Украинский кризис сопровождается проведением изощренной кампанией по дезинформации, направленной против России, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
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