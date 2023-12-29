Метан дешевле бензина, но водители не спешат ставить ГБО: в чем причина?

Пока что доля транспортных издержек в ВВП страны составляет 14 %. При этом доля природного газа в качестве моторного топлива составляет всего 2 % от общего объема его потребления автотранспортом в России.
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