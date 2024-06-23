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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женский «Спартак» показал новую форму: «Уникальный цветочный комплект »

Женский «Спартак» показал новую форму: «Уникальный цветочный комплект »

«Вау! ЖФК «Спартак» представили уникальный цветочный комплект формы В этой красоте девушки сыграют в дерби с «Локомотивом» », – говорится в телеграм-канале «Спартака».

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