Бывший замгубернатора Томской области получил пять лет колонии за растрату

Экс-заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрий Гурдин, занимавший должность с 2012 по 2022 год, приговорен к пяти годам колонии за организацию растраты 79 млн рублей и предоставление поддельных дипломов о высшем образовании, сообщает облпрокуратура.
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