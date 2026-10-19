В Тольятти 19 октября около 18:32 у дома №103 на улице Борковской 67-летний водитель Lada Priora нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся со стоящим большегрузом, за рулем которого находился мужчина 41 года.
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