SpecDrop: маршрутизация без параметров повышает точность Mixture-of-Experts

Исследователи представили метод SpecDrop для архитектур Mixture-of-Experts (MoE). Он использует фиксированную маршрутизацию по категориям и не требует обученных параметров или дополнительных функций потерь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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