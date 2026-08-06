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SpecDrop: маршрутизация без параметров повышает точность Mixture-of-Experts

SpecDrop: маршрутизация без параметров повышает точность Mixture-of-Experts

Исследователи представили метод SpecDrop для архитектур Mixture-of-Experts (MoE). Он использует фиксированную маршрутизацию по категориям и не требует обученных параметров или дополнительных функций потерь.

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