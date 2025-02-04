Трамп заявил о намерении поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие сутки поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
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