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Трамп заявил о намерении поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Трамп заявил о намерении поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие сутки поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

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