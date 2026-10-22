Публичные слушания по проекту закона "О краевом бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов" состоялись накануне в стенах регионального парламента.
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