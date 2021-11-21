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Эдуард МОР: С большой долей вероятности именно Ваноли будет в «Спартаке», но смысла в новом тренере нет – он всё равно ничего не изменит

Эдуард МОР: С большой долей вероятности именно Ваноли будет в «Спартаке», но смысла в новом тренере нет – он всё равно ничего не изменит

«С большой доли вероятности именно Ваноли будет следующим главным тренером команды, - поделился полузащитник «Спартака» конца 90-х, двукратный чемпион России в составе «красно-белых» Эдуард Мор.

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