Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID СМИ

Американский миллиардер, предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии