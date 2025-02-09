ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Сначала надо было их на Колыму лет на 20, а потом депортировать!Трех совершивших ...
  • Сергей Иванов
    То англичане взорвали. Пора ударить ядерными ракетами по Англии.В порту Усть-Луга...
  • Алекс Кузь
    Без профсоюзов не будет экономики. Жуликов управленцев нужно засылать в страны нато, чтобы они там портили патроны.Патронажная систе...

Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID СМИ

Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID СМИ

Американский миллиардер, предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх