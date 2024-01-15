Зачем нужна в Давосе «болезнь X»? Авторская колонка политобозревателя Андрея Перлы

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить «болезнь X», которая, по заявлению некоторых западных экспертов, способна по количеству смертей в 20 раз превзойти коронавирус.