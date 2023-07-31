Читаю тут историю про женскую «раскоряку», иначе не назовешь. Потому что если от мужчины требуется быть просто добытчиком, и без дополнительных пунктов в договоре мелким шрифтом, то у женщин эти пункты имеются, да еще как.
Женская «раскоряка»: и деньги заработай, и от дома не отходи
Комментарии
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Владимир Соловьев
Если бы знали юноши, сколько планов у девушки, женщины на жизнь с ним.............! Эти планы до свадьбы не раскрываются, иначе и свадьбы не бывать.
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20 час.
Н
Наталья
Это просто низкая самооценка конкретной женщины. Зачем самодостаточной даме вот это вот недоразумение?
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8 час.
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